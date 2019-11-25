Стало известно, кто рассудит матч Лиги Чемпионов "Зенит" - "Лион"

УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров на матч 5-го тура Лиги Чемпионов "Зенит" - "Лион".



Главным судьёй матча будет Даниэле Орсато. Его ассистентами стали Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Даниэле Довери - резервный судья матча. Марко Гуида и Чиро Карбоне будут отвечать за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).



Встреча команд состоится 27 ноября на "Газпром Арене". "Зенит" занимает 3 место в группе G, набрав 4 балла. "Лион" с 7 очками на 2 позиции.

А еще: Сёмин назвал главную проблему "Локомотива"| http://soccernews.ru​​​​​​​