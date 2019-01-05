Стало известно, кто стал исполняющим обязанности гендиректора "Анжи"

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Стало известно, кто стал исполняющим обязанности гендиректора "Анжи"

"Анжи" официально объявил о том, кто стал исполняющим обязанности генерального директора.

Абсалутдин Агарагимов сменил на посту Олега Флегонтова, который подал в отставку в конце декабря.

"Мы благодарим Олега Юрьевича за проделанную работу и желаем удачи Абсалутдину Агарагимову в новой должности", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Агарагимов работает в "Анжи" с 2000 года. 

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