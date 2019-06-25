Стало известно, кто стал новым спортивным директором "Ромы"

Теги рома

Стало известно, кто стал новым спортивным директором "Ромы"

Сегодня, 25 июня, стало известно, кто будет новым спортивным директором "Ромы". На своем сайте римский клуб написал о том, что данным пост занял Джанлука Петраки.

Соглашение 50-летнего специалиста будет действовать до 2022 года. Ранее Петраки работал на подобной должности в "Торино".

Функционер начнет работать с 1 июля 2019 года.

"Это прекрасная и мотивирующая возможность для меня. Я знаю, чего от меня ждет клуб и болельщики. Это хороший вызов", - сказал Петраки.

А еще: "Интер" представил вторую форму бирюзового цвета | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Дзюба стал лучшим игроком чемпионата по версии РФС

СМИ: Дзюба стал лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов