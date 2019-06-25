Стало известно, кто стал новым спортивным директором "Ромы"
Сегодня, 25 июня, стало известно, кто будет новым спортивным директором "Ромы". На своем сайте римский клуб написал о том, что данным пост занял Джанлука Петраки.
Соглашение 50-летнего специалиста будет действовать до 2022 года. Ранее Петраки работал на подобной должности в "Торино".
Функционер начнет работать с 1 июля 2019 года.
"Это прекрасная и мотивирующая возможность для меня. Я знаю, чего от меня ждет клуб и болельщики. Это хороший вызов", - сказал Петраки.
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|Болонья
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