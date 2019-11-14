Стало известно, кто станет первым соперником "Интер Майами" в дебютном матче в МЛС

В рамках дебютного матча в МЛС клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" встретится с "Лос-Анджелес Гэлакси".

Как сообщает Eurosport, поединок между клубами пройдет 14 марта 2020 года на домашней арене "Интер Майами".

Напомним, что "Интер Майами" был основан в январе 2018 года и этот сезон станет для клуба дебютным.

В текущем сезоне "Лос-Анджелес Гэлакси" занимает в чемпионате пятое место.

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