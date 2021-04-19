Стало известно, кто станет президентом Суперлиги в случае ее образования

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Появились новые подробности создания европейской Суперлиги.

По сведениям Daily Mail, президентом нового турнира станет Флорентино Перес из "Реала". Должности вице-президентов займут Джон Генри ("Ливерпуль"), Джоэл Глейзер ("МЮ") и Стэн Кронке ("Арсенал").

Напомним, что по задумке Суперлига будет состоять из 20 топ-клубов Европы, которые будут разделены на две группы по 10 команд. По 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Ранее сообщалось, что при вступлении в Суперлигу каждому клубу заплатят примерно по 350 миллионов евро.

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