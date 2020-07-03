Стало известно, кто убедил Хави возглавить "Барселону"

Несколько ведущих игроков "Барселоны" повлияли на решение главного тренера "Аль-Садда" Хави возглавить каталонцев по окончании сезона.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, 40-летний специалист сомневался, стоит ли принимать приглашение руководства "сине-гранатовых", однако неназванные лидеры команды убедили его согласиться.

Тем не менее, Хави отказывается обсуждать условия личного контракта до увольнения Кике Сетьена. Он считает это неуважением к действующему наставнику.

Напомним, что, будучи футболистом, испанец провёл в "Барсе" 17 лет и выиграл 25 трофеев.

Не пропустите: Умтити опять получил травму. | http://soccernews.ru