Стало известно, кто убедил всех легионеров остаться в "Спартаке"

Фото твиттер "Спартака"

Технический координатор московского "Спартака" Артём Ребров признался, что на решение легионеров остаться в клубе повлиял голландский вингер Квинси Промес.

"Он уезжал из "Спартака" лидером на поле, а вернулся уже лидером раздевалки. И сейчас сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации.

Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать. Промес действительно умеет брать на себя ответственность и вести людей за собой", - написал Ребров в своём блоге.

В текущем сезоне Промес сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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