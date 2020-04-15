Стало известно, кто в "Милане" выступает против назначения Рангника на пост тренера команды
"Милан" может прекратить сотрудничество с директором клуба Паоло Мальдини.
Как сообщает Calciomercato, исполнительный директор "россонери" Иван Газидис недоволен, что Мальдини пытается вмешаться в вопросы касательно трансферов и выбора тренера.
Так, именно Мальдини не хочет видеть Ральфа Рангника на посту тренера "Милана".
Мальдини занимает свой пост с лета 2019 года. Всю свою карьеру футболиста (с 1984 по 2009 год) он провел в "Милане".
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|4
|Аталанта
|25
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|Рома
|26
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
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|Болонья
|26
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|25
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|Кальяри
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|Дженоа
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|26
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|Брешия
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