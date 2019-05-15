Стало известно, кто в нынешнем сезоне АПЛ был самым быстрым игроком
Стало известно, кто является самым быстрым футболистом в АПЛ в этом сезоне. Об этом информирует Squawka.
Самым скоростным игроком стал защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса, который в нынешнем сезоне играл за "Фулхэм" на правах аренды. Футболист в одном из матчей разогнался до скорости 35,32 км/ч. Вторым по данному показателю стал игрок "Манчестер Сити" Кайл Уокер, у него - 35,27 км/ч. Третье место занял защитник "Вулверхэмптона" Рубен Винагре, который развивал максимальную скорость в 35,2 км/ч.
В прошлом сезоне самым быстрым игроком чемпионата Англии был нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, разогнавшийся до 35,48 км/ч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16