Стало известно, кто в нынешнем сезоне АПЛ был самым быстрым игроком

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Стало известно, кто в нынешнем сезоне АПЛ был самым быстрым игроком

Стало известно, кто является самым быстрым футболистом в АПЛ в этом сезоне. Об этом информирует Squawka.

Самым скоростным игроком стал защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса, который в нынешнем сезоне играл за "Фулхэм" на правах аренды. Футболист в одном из матчей разогнался до скорости 35,32 км/ч. Вторым по данному показателю стал игрок "Манчестер Сити" Кайл Уокер, у него - 35,27 км/ч. Третье место занял защитник "Вулверхэмптона" Рубен Винагре, который развивал максимальную скорость в 35,2 км/ч.

В прошлом сезоне самым быстрым игроком чемпионата Англии был нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, разогнавшийся до 35,48 км/ч.

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