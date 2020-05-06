Стало известно, кто вошел в список худших легионеров "Реала" по версии AS

Испанское издание AS составило список худших легионеров "Реала" за всю историю мадридского клуба.

В число худших попали вратарь Альбано Биззарри, защитники Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабио Коэнтрау, полузащитники Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, а также нападающие Антонио Кассано и Ройстон Дренте.

Напомним, розыгрыш Ла Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. С 11 мая испанские клубы смогут возобновить тренировки при соблюдении мер безопасности.

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