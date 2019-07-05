Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси"
Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард представил свой тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.
В него вошли Джоди Моррис, Крис Джонс, Джо Эдвардс и Эдди Ньютон. Первые двое работали с 41-летним специалистом в "Дерби", остальные - в академии "синих".
"Челси" объявил о назначении Лэмпарда в четверг утром. Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.
Легендарный англичанин отдал "пенсионерам" 13 лет футбольной карьеры (2001-2014), в его активе 648 матчей и 211 забитых голов, что является клубным рекордом.
Не пропустите: Лэмпард прокомментировал назначение на пост главного тренера "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"
-
Сага с трансферами Неймара и Гризманна в "Барселону" продолжается! Испанские СМИ откопали новые подробности
-
РФС назначил арбитра на матч за Суперкубок России
-
"Краснодар" обыграл "Спартак" и выиграл Кубок "Париматч Премьер"
-
Эррера стал игроком ПСЖ
Лента новостей
-
Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси"
-
"Милан" перехватил трансферную цель "Спартака"
-
Дебютант Бундеслиги объявил о переходе Суботича
-
"Рома" усилится испанским вратарём
-
Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС
-
Заболотный отказался покидать "Зенит" свободным агентом
-
Тульский "Арсенал" приобрел румынского форварда
-
Дуглас Сантос: "Я посоветовался с Халком перед принятием предложения "Зенита"
-
1
Буффон отказался от первого номера и капитанской повязки
-
РФС назвал лучшего арбитра РПЛ в сезоне 2018/19
-
"Барселона" представила де Йонга
-
1
ЦСКА готовит предложение по форварду "Марселя"
-
"Зенит" подписал Дугласа Сантоса
-
"Краснодар" назвал сроки восстановления Скопинцева
-
1
Кононов: "Никаких выборов капитана не будет"
-
Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"
-
Сага с трансферами Неймара и Гризманна в "Барселону" продолжается! Испанские СМИ откопали новые подробности
-
Буффон выбрал игровой номер в "Ювентусе"
-
РФС назначил арбитра на матч за Суперкубок России
-
Ананидзе поделился мнением о том, кто должен стать новым капитаном "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16