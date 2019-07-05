Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси"

Теги челсифрэнк лэмпард

Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси"

Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард представил свой тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.

В него вошли Джоди МоррисКрис ДжонсДжо Эдвардс и Эдди Ньютон. Первые двое работали с 41-летним специалистом в "Дерби", остальные - в академии "синих".

"Челси" объявил о назначении Лэмпарда в четверг утром. Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Легендарный англичанин отдал "пенсионерам" 13 лет футбольной карьеры (2001-2014), в его активе 648 матчей и 211 забитых голов, что является клубным рекордом.

Не пропустите: Лэмпард прокомментировал назначение на пост главного тренера "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" подписал Дугласа Сантоса

"Зенит" подписал Дугласа Сантоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов