Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси"

Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард представил свой тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.

В него вошли Джоди Моррис, Крис Джонс, Джо Эдвардс и Эдди Ньютон. Первые двое работали с 41-летним специалистом в "Дерби", остальные - в академии "синих".

"Челси" объявил о назначении Лэмпарда в четверг утром. Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Легендарный англичанин отдал "пенсионерам" 13 лет футбольной карьеры (2001-2014), в его активе 648 матчей и 211 забитых голов, что является клубным рекордом.

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