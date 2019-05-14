Стало известно, кто возглавил немецкий клуб "Кельн"
Новым главным тренером немецкого клуба "Кельн" стал Ахим Байерлорцер. Об этом информирует официальный твиттер команды.
Контракт 52-летнего специалиста действует до 2021 года. Ранее он тренировал команду "Ян" из Регенсбурга, с которой на данный момент располагается на 8 месте в Бундеслиге 2.
Напомним, "Кельн" досрочно выиграл вторую Бундеслигу и добился прохода в первый дивизион.
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