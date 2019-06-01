Стало известно, кто возглавил "Уэску"

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Стало известно, кто возглавил "Уэску"

"Уэска" на официальном сайте объявила о том, что новым главным тренером стал 43-летний испанский специалист Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел).

Ранее он возглавлял "Райо Вальекано", откуда был уволен в марте 2019 года.

Контракт тренера с испанским клубом рассчитан до лета 2020 года. Официально он будет представлен клубом 4 июня.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Уэска" заняла 19 место в Ла Лиге и вылетела во вторую лигу Испании.

Стоит отметить, что "Райо Вальекано" также вылетел из первой лиги.

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