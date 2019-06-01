Стало известно, кто возглавил "Уэску"
"Уэска" на официальном сайте объявила о том, что новым главным тренером стал 43-летний испанский специалист Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел).
Ранее он возглавлял "Райо Вальекано", откуда был уволен в марте 2019 года.
Контракт тренера с испанским клубом рассчитан до лета 2020 года. Официально он будет представлен клубом 4 июня.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Уэска" заняла 19 место в Ла Лиге и вылетела во вторую лигу Испании.
Стоит отметить, что "Райо Вальекано" также вылетел из первой лиги.
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|38
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|Реал Мадрид
|38
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|Хетафе
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|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
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|Алавес
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|38
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|Леганес
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|Вильярреал
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|Реал Вальядолид
|38
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|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
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