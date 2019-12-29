Стало известно, кто возглавит "Интер Майами" Бекхэма
Стало известно, кто возглавит клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами".
По данным Miami Herald, главным тренером клуба станет уругвайца Диего Алонсо.
Напомним, Алонсо тренировал "Монтеррей" с 2018 по 2019 год, с которым в мае выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Однако в сентябре этого года специалиста уволили из-за серии неудач. Тем не менее, уругвайский специалист был уволен из мексиканского клуба в сентябре после серии неудачных результатов.
"Интер Майами" дебютирует в MLS в 2020 году.
А еще: Президент "Зенита" отреагировал на слухи об уходе Дриусси в "Интер Майами"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34