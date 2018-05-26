Стало известно, кто возглавит "Севилью"

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Стало известно, кто возглавит "Севилью"

"Севилья" определилась с новым наставником для команды.

Как сообщает Sport.es, андалусийцев возглавит тренер "Жироны" Пабло Мачин. Отмечается, что испанец заключит с клубом двухлетнее соглашение.

В минувшем сезоне "Жирона" при Мачине финишировала на 10-й позиции в Примере. Это лучший результат в истории каталонского клуба.

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