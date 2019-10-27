Стало известно, кто выйдет в старте на матч "Локомотив" - "Спартак"

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Стало известно, кто выйдет в старте на матч "Локомотив" - "Спартак"

Тренерские штабы "Локомотива" и "Спартака" огласили стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Крыховяк, Жоао Марио, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбус, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.

Встреча начнется в 16:30 (мск).

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