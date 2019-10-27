Стало известно, кто выйдет в старте на матч "Локомотив" - "Спартак"
Тренерские штабы "Локомотива" и "Спартака" огласили стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Крыховяк, Жоао Марио, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбус, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.
Встреча начнется в 16:30 (мск).
Не пропустите: "Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|2
|Локомотив Москва
|13
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|13
|27
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|14
|16
|9
|Арсенал Тула
|14
|16
|10
|Уфа
|14
|16
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|14
|13
|14
|Ахмат
|14
|13
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|14
|11