Стало известно, кто вызван в сборную России вместо Жемалетдинова и Зобнина

Стало известно, что в расположение сборной России вызваны полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев и хавбек "Рубина" Павел Могилевец. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Эти футболисты заменят травмированных полузащитников Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина.

Матч Россия - Шотландия состоится 10 октября в Москве. Начало - в 21:45 (мск). 13 октября национальная команды встретится с Кипром. Игра начнется в 19:00 (мск).

Вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина в сборную вызваны Владислав Игнатьев («Локомотив») и Павел Могилевец («Рубин»). — Сборная России (@TeamRussia) 4 октября 2019 г.

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