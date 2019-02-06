Стало известно, кто является главным кандидатом на пост главы ФИФА

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино на данный момент является единственным претендентом на пост главы организации, сообщает агентство AFP.

Выборы состоятся 5 июня 2019 года на конгрессе во Франции

Ранее сообщалось, что действующего президента поддержит 196 национальных федераций из 211.

Конкурентом Инфантино должен был стать Рамон Вега, однако у него небольшие шансы на регистрацию.

Напомним, что итальянец является президентом ФИФА с февраля 2016 года.

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