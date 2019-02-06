Стало известно, кто является главным кандидатом на пост главы ФИФА

Теги джанни инфантинофифа

Стало известно, кто является главным кандидатом на пост главы ФИФА

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино на данный момент является единственным претендентом на пост главы организации, сообщает агентство AFP.

Выборы состоятся 5 июня 2019 года на конгрессе во Франции

Ранее сообщалось, что действующего президента поддержит 196 национальных федераций из 211.

Конкурентом Инфантино должен был стать Рамон Вега, однако у него небольшие шансы на регистрацию.

Напомним, что итальянец является президентом ФИФА с февраля 2016 года. 

Не пропустите:  Эмери выступает за продажу одного из защитников "Арсенала"  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов