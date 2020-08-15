Стало известно, кто заменит дисквалифицированного Слуцкого в матче "Рубин" - "Урал"
Пресс-служба "Рубина" объявила, что Олег Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера команды во время матча с "Уралом".
Напомним, что казанская и екатеринбургская команды сыграют в рамках 2-го тура РПЛ сегодня в 15:30 по московскому времени.
Веретенников подменит дисквалифицированного Леонида Слуцкого, получившего красную карточку во время поединка с "Локомотивом".
Наставника "Рубина" отстранили на два матча, один из которых - условно, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Не пропустите: "Рубин" нацелился на экс-вратаря "Локомотива". | http://soccernews.ru
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