Стало известно, кто заменит дисквалифицированного Слуцкого в матче "Рубин" - "Урал"

Пресс-служба "Рубина" объявила, что Олег Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера команды во время матча с "Уралом".

Напомним, что казанская и екатеринбургская команды сыграют в рамках 2-го тура РПЛ сегодня в 15:30 по московскому времени.

Веретенников подменит дисквалифицированного Леонида Слуцкого, получившего красную карточку во время поединка с "Локомотивом".

Наставника "Рубина" отстранили на два матча, один из которых - условно, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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