Стало известно, куда перейдёт хавбек "Спартака" Ханни
СМИ узнали, в каком клубе продолжит карьеру полузащитник московского "Спартака" Софиан Ханни.
Ранее стало известно, что 28-летний футболист отправился в Катар для прохождения медицинского обследования для новой команды.
По информации Sportsnewsdz, над трансфером алжирца работает "Аль-Гарафа" из города Эр-Райян.
В прошлом сезоне Ханни сыграл за "Спартак" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Аль-Райян
|26
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|2
|Аль-Джайш
|26
|48
|3
|Аль-Садд
|26
|47
|4
|Аль-Шорта
|26
|44
|5
|Умм Салал
|26
|41
|6
|Аль-Ахли
|26
|37
|7
|Аль-Сайлия
|26
|36
|8
|Аль-Араби
|26
|35
|9
|Аль-Гарафа
|26
|34
|10
|Аль-Хор
|26
|33
|11
|Аль-Вакрах
|26
|30
|12
|Аль-Харитийат
|26
|27
|13
|Катар СК
|26
|27
|14
|Месаймеер
|26
|6