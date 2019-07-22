Стало известно, куда перейдёт хавбек "Спартака" Ханни

СМИ узнали, в каком клубе продолжит карьеру полузащитник московского "Спартака" Софиан Ханни.

Ранее стало известно, что 28-летний футболист отправился в Катар для прохождения медицинского обследования для новой команды.

По информации Sportsnewsdz, над трансфером алжирца работает "Аль-Гарафа" из города Эр-Райян.

В прошлом сезоне Ханни сыграл за "Спартак" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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