Стало известно место проведения матча квалификации ЧМ-2022 Словакия - Россия

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Стало известно место проведения матча квалификации ЧМ-2022 Словакия - Россия

Назван стадион, который примет матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Словакии и России.

Игра состоится на арене "Антон Малатински" в городе Трнава. Её вместимость - 19 200 зрителей. 

Словаки примут команду Станислава Черчесова 30 марта. Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

До этого российская сборная встретится с Мальтой (24 марта) в гостях и Словенией (27 марта) дома.

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