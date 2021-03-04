Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
УЕФА объявил о решении провести ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "РБ Лейпциг" в Будапеште.
Как и первая встреча между этими командами, запланированная на 10 марта игра состоится на "Пушкаш Арене".
Напомним, что оба поединка перенесены на нейтральное поле из-за коронавирусных ограничений.
В первом матче "Ливерпуль" номинально на выезде победил "РБ Лейпциг" со счётом 2:0.
Не пропустите: Неймар рискует пропустить ответный матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
-
Полиция проводит проверку по делу о попытке суицида Аланы Мамаевой
Лента новостей
-
Клопп высказался о давлении из-за неудачных результатов "Ливерпуля"
-
В "Тамбове" погасили часть долга перед некоторыми игроками
-
Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт
-
Появилась информация о состоянии Аланы Мамаевой
-
"Ливерпуль" хочет подписать молодого защитника "Спортинга"
-
Назван лучший игрок "Зенита" в феврале
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
"Барселона" ответила на троллинг "Севильи" после камбэка в Кубке Испании
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
Экс-защитника сборной Италии приговорили к тюремному сроку
-
"Сочи" готовит новый контракт для Нобоа
-
"Монако" нацелился на голкипера "Баварии"
-
Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи
-
Уткин объяснил, почему Юрия Розанова называли "дяденькой"
-
Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче со "Страсбуром"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
-
Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в противостоянии с "Севильей"
-
Игрок "Спартака" опубликовал трогательные фото с беременной невестой
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4