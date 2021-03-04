Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"

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Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"

УЕФА объявил о решении провести ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "РБ Лейпциг" в Будапеште.

Как и первая встреча между этими командами, запланированная на 10 марта игра состоится на "Пушкаш Арене".

Напомним, что оба поединка перенесены на нейтральное поле из-за коронавирусных ограничений.

В первом матче "Ливерпуль" номинально на выезде победил "РБ Лейпциг" со счётом 2:0.

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