Стало известно место проведения матча за Суперкубок России в 2021 году

Фото телеграм-канал РПЛ

РПЛ определилась со стадионом, который в этому году примет матч за Суперкубок России.

Игра пройдёт в Калининграде на одноименной на арене. Также на проведение титульной встречи претендовали "Лужники", "Волгоград Арена" и "Мордовия Арена".

Кроме того, было решено, что в случае ничьей в основное время команды не будут играть дополнительное время и сразу приступят к серии пенальти.

Матч за Суперкубок России состоится 17 июля. Трофей разыграют чемпион "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив".

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