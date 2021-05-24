Стало известно место проведения матча за Суперкубок России в 2021 году
Фото телеграм-канал РПЛ
РПЛ определилась со стадионом, который в этому году примет матч за Суперкубок России.
Игра пройдёт в Калининграде на одноименной на арене. Также на проведение титульной встречи претендовали "Лужники", "Волгоград Арена" и "Мордовия Арена".
Кроме того, было решено, что в случае ничьей в основное время команды не будут играть дополнительное время и сразу приступят к серии пенальти.
Матч за Суперкубок России состоится 17 июля. Трофей разыграют чемпион "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив".
Не пропустите: "Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально вошли в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Артем Дзюба отреагировал на критику "Ахмата" за свои слова о Грозном
-
1
Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона
-
Де Дзерби высказался о возможном назначении в "Шахтер"
-
1
Роналду в 9 сезонах обгонял Месси по голам в чемпионате
-
Луис Энрике объяснил отсутствие игроков "Реала" в заявке сборной Испании на Евро-2020
-
УЕФА представил трофей Лиги Конференций
-
Стало известно место проведения матча за Суперкубок России в 2021 году
-
1
Роналду призвал хейтеров замолчать
-
РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера лиги в мае
-
Игроки "Реала" не попали в заявку сборной Испании на Евро-2020
-
"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму
-
Азар намерен вернуться в "Челси"
-
"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально вошли в РПЛ
-
Суарес определился со своим будущим в "Атлетико"
-
Два топ-клуба РПЛ поспорят за польского защитника Вишневски
-
1
Роналду - первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в трёх топ-лигах Европы
-
Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
-
"Милан" побил рекорд "Интера" в Серии А
-
1
Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"