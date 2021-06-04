Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА

Теги суперкубок уефачелсивильярреал

Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА

Фото сайт "Челси"

УЕФА определил стадион, на котором состоится матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Напомним, что трофей разыграют победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы - "Челси" и "Вильярреал".

Игра пройдёт в Белфасте на арене "Виндзор Парк".

Матч в столице Северной Ирландии запланирован на 11 августа.

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