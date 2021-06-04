Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА
Фото сайт "Челси"
УЕФА определил стадион, на котором состоится матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.
Напомним, что трофей разыграют победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы - "Челси" и "Вильярреал".
Игра пройдёт в Белфасте на арене "Виндзор Парк".
Матч в столице Северной Ирландии запланирован на 11 августа.
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