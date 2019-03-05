Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России
Минспорт России подтвердил, что Суперкубок Южной Америки 2020 года может состоятся в России.
Замдиректор департамента госполитики Андрея Цыганкова заявил, что проведение в России латиноамериканского турнира связано с желанием Владимира Путина. После того, как он выдвинул эту идею, чиновники Минспорта вступили в переговоры с руководством КОНМЕБОЛ (организация, управляющая футболом в Южной Америке).
На данный момент проблемой является лишь финансовый вопрос. КОНМЕБОЛ намерен выручить за приезд 15 миллионов долларов.
Напомним, что с 2020 года Суперкубок Южной Америки должен проводиться в новом формате. В турнире будут участвовать четыре команды, а не две, как сейчас. Это финалисты Кубка Либертадорес и финалисты Кубка КОНМЕБОЛ.
Не пропустите: В 2020 году Суперкубок Южной Америкиможет пройти в России| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11