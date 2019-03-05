Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России

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Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России

Минспорт России подтвердил, что Суперкубок Южной Америки 2020 года может состоятся в России.

Замдиректор департамента госполитики Андрея Цыганкова заявил, что проведение в России латиноамериканского турнира связано с желанием Владимира Путина. После того, как он выдвинул эту идею, чиновники Минспорта вступили в переговоры с руководством КОНМЕБОЛ (организация, управляющая футболом в Южной Америке).

На данный момент проблемой является лишь финансовый вопрос. КОНМЕБОЛ намерен выручить за приезд 15 миллионов долларов. 

Напомним, что с 2020 года Суперкубок Южной Америки должен проводиться в новом формате. В турнире будут участвовать четыре команды, а не две, как сейчас. Это финалисты Кубка Либертадорес и финалисты Кубка КОНМЕБОЛ.

Не пропустите: В 2020 году Суперкубок Южной Америкиможет пройти в России| http://soccernews.ru

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