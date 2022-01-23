Стало известно, на что делает акцент "Реал" на тренировках
Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен
Стало известно, над чем сейчас работает мадридский "Реал" в тренировочном процессе.
Как сообщает издание ABC, тренерский штаб Карло Анчелотти в последнее время делает акцент на работе над улучшением игры против команд, которые защищаются низким блоком.
По информации источника, на тренировках "сливочные" отрабатывает быстрое движение мяча, короткие треугольники для розыгрыша, точные передачи низом, а также большую вовлеченность в игре в штрафной Луки Модрича и Родриго Гоэса, как и движение Карима Бензема в ней.
Сегодня "Реал" сыграет на своем поле против "Эльче" в рамках 22-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 18:15 (мск).
Также не пропустите: Бензема поделился ощущениями от игры за "Реал Мадрид". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Николсон высказался о России
-
Хави обозначил позиции для усиления "Барселоны"
-
"Интернасьонал" удовлетворен предложением "Зенита" по Юри Алберто
-
"Арсенал" намерен продлить соглашение с Артетой
-
Каттани объяснил последние сделки "Спартака"
-
Маркиньос высказался о Месси в ПСЖ
-
"Зенит" накажет Азмуна за контракт с "Байером"
-
Стало известно, на что делает акцент "Реал" на тренировках
-
Кейн высказался о Конте
-
Бензема поделился ощущениями от игры за "Реал Мадрид"
-
Диего Симеоне заинтересован в защитнике "Челси"
-
Бензема высказался в защиту Месси
-
Лунев прокомментировал трансфер Азмуна в "Байер"
-
Стал известен шорт-лист "Реала" из молодых талантов
-
Агент Миранчука рассказал о травме игрока
-
"Валенсия" близка к подписанию защитника "Базеля"
-
Президенты "Реала" и "Барселоны" заключили "пакт о ненападении"
-
"Барселона" может подписать Тальяфико из "Аякса"
-
Шварц высказался о Тюкавине
-
Тухель поделился ожиданиями от матча против "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14