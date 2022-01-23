Стало известно, на что делает акцент "Реал" на тренировках

Теги реал мадридкарло анчелотти

Стало известно, на что делает акцент "Реал" на тренировках

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Стало известно, над чем сейчас работает мадридский "Реал" в тренировочном процессе.

Как сообщает издание ABC, тренерский штаб Карло Анчелотти в последнее время делает акцент на работе над улучшением игры против команд, которые защищаются низким блоком. 

По информации источника, на тренировках "сливочные" отрабатывает быстрое движение мяча, короткие треугольники для розыгрыша, точные передачи низом, а также большую вовлеченность в игре в штрафной Луки Модрича и Родриго Гоэса, как и движение Карима Бензема в ней.

Сегодня "Реал" сыграет на своем поле против "Эльче" в рамках 22-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 18:15 (мск).

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