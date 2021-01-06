Стало известно, на каких условиях "Барселона" отпустит Аленью в "Хетафе"

Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья близок к уходу в "Хетафе".

Как сообщает RAC1, 23-летний испанец перейдет в "Хетафе" на правах аренды до конца сезона. При этом у "городских" не будет права выкупа игрока.

В текущем сезоне Аленья принял участие всего в пяти матчах. Его контракт с "Барсой" истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

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