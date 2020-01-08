Стало известно, на каких условиях "Денизлиспор" готов арендовать Ананидзе у "Спартака"

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Стало известно, на каких условиях "Денизлиспор" готов арендовать Ананидзе у "Спартака"

"Денизлиспор" ведет переговоры со "Спартаком" об аренде хавбека Джано Ананидзе.

"Турки готовы арендовать Ананидзе, однако если только "Спартак" будет выплачивать порядка 60 процентов зарплаты. При этом "Денизлиспор" рассматривает и других игроков.

Турки размышляют, а Джано ждет их решения. Шанс "Спартака" в том, что игрок сможет себя проявить весной и его выкупят - разумеется, с понижением зарплаты, но, что важно для футболиста, с долгосрочным контрактом", - заявил журналист Сергей Егоров.

Отметим, что "Денизлиспор" занимает в чемпионате Турции 11-ю позицию.

В этом сезоне Ананидзе принял участие в 10 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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