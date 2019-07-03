Стало известно, на каких условиях "Наполи" подпишет Хамеса

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес, скорее всего, продолжит карьеру в "Наполи".

Как сообщает AS, клубы достигли значительного прогресса в переговорах по трансферу звёздного колумбийца.

Сейчас наиболее вероятным вариантом сделки считается аренда с обязательством выкупа за 42 миллиона евро.

Стоит отметить, что ранее "Бавария" отказалась выкупать права на Хамеса за аналогичную сумму.

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