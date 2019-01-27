Стало известно, на каких условиях Жардим вернулся в "Монако"

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Стало известно, на каких условиях Жардим вернулся в "Монако"

Ранее португальский специалист Леонарду Жардим вернулся на пост тренера "Монако".

Как сообщает Todomercadoweb, наставник заключил с клубом соглашение до 2021 года, по которому его зарплата будет составлять 4 миллиона евро в год.

Отмечается, что "Монако" все еще выплачивает Жардиму компенсацию в размере 8 миллионов за разрыв контракта осенью 2018 года.

После 22 туров "Монако" идет на предпоследнем месте в чемпионате.

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