Стало известно, на каком стадионе сборная России проведёт товарищеский матч с Швецией

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Стало известно, на каком стадионе сборная России проведёт товарищеский матч с Швецией

Определилось место проведения товарищеского матча между сборными России и Швеции.

По информации журналиста Сергея Егорова, игру примет столичная "ВЭБ Арена" - домашний стадион ЦСКА.

Напомним, что встреча запланирована на четверг, 8 октября.

Изначально матч должен был состояться в Швеции, однако из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса в этой стране принято решение перенести поединок в Россию.

Не пропустите: Первый канал будет транслировать матч между Россией и Турцией. | http://soccernews.ru
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