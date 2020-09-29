Стало известно, на каком стадионе сборная России проведёт товарищеский матч с Швецией

Определилось место проведения товарищеского матча между сборными России и Швеции.

По информации журналиста Сергея Егорова, игру примет столичная "ВЭБ Арена" - домашний стадион ЦСКА.

Напомним, что встреча запланирована на четверг, 8 октября.

Изначально матч должен был состояться в Швеции, однако из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса в этой стране принято решение перенести поединок в Россию.

Не пропустите: Первый канал будет транслировать матч между Россией и Турцией. | http://soccernews.ru