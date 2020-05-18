Стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт Семака с "Зенитом"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что главный тренер команды Сергей Семак в скором времени заключит новый контракт с клубом.

Соглашение будет рассчитано по формуле "2+1". Нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.

"Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершён. Контракт будет подписан по формуле "2+1", - сказал Медведев по телефону.

44-летний специалист возглавляет "сине-бело-голубых" уже второй сезон, в дебютном розыгрыше он привёл команду к чемпионству.

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