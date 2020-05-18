Стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт Семака с "Зенитом"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что главный тренер команды Сергей Семак в скором времени заключит новый контракт с клубом.
Соглашение будет рассчитано по формуле "2+1". Нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
"Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершён. Контракт будет подписан по формуле "2+1", - сказал Медведев по телефону.
44-летний специалист возглавляет "сине-бело-голубых" уже второй сезон, в дебютном розыгрыше он привёл команду к чемпионству.
Не пропустите: Семак прокомментировал решение досрочно завершить сезон ФНЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Защитник "Рубина" Плиев заразился коронавирусом. Это второй случай в РПЛ
-
"Барселона" не планирует возмещать потерянные деньги владельцам сезонных абонементов
-
"Реал" запланировал на 2021 год создание нового атакующего трио
-
В 2006 году "Интер" предлагал за Месси 150 миллионов евро
-
ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"
Лента новостей
-
"Селтик" признан чемпионом Шотландии, сезон досрочно завершен
-
"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года
-
Защитник "Рубина" Плиев заразился коронавирусом. Это второй случай в РПЛ
-
"Барселона" не планирует возмещать потерянные деньги владельцам сезонных абонементов
-
Стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт Семака с "Зенитом"
-
Вагнер Лав рассказал о своём отношении к президенту ЦСКА Гинеру
-
Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева
-
Селюк: "Василий Уткин связан с руководством "Локомотива"
-
"Реал" запланировал на 2021 год создание нового атакующего трио
-
Тарасов попрощался с семьей перед отъездом в расположение "Рубина"
-
УЕФА вспомнил о годовщине победы ЦСКА в Кубке УЕФА
-
В 2006 году "Интер" предлагал за Месси 150 миллионов евро
-
Соболев прокомментировал решение "Спартака" выкупить его у "Крыльев Советов"
-
ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"
-
Официально: "Спартак" выкупил Соболева
-
Председатель совета директоров "Локомотива" ответил на критику Селюка
-
Капелло назвал идеальный клуб для Холанда
-
Агент Барбоза - о стоимости Миранчуков: "Минимум - 80 миллионов евро"
-
Паоло Мальдини может стать спортивным директором "Реала"
-
Гендиректор "Зенита" анонсировал продление контракта с Семаком
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20