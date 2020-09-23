Стало известно, на какой срок тренер Де Бур подпишет контракт со сборной Нидерландов
Тренер Франк де Бур может возглавить сборную Голландии. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, Королевский футбольный союз Нидерландов договорился с 50-летним специалистом о контракте до 2022 года.
На данный момент и. о. главного тренера сборной Нидерландов является Дуайт Лодевегес. Ранее команду покинул Рональд Куман, возглавивший "Барселону".
Последним клубом, который тренировал де Бур, была "Аталанта Юнайтед".
А еще: Сборная Нидерландов определилась с новым тренером вместо Кумана| http://soccernews.ru
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