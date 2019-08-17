Стало известно, на какой срок выбыл Луис Суарес

СМИ узнали сроки восстановления нападающего "Барселоны" Луиса Суареса, получившего накануне мышечную травму.

Напомним, что у уругвайца диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги.

Как сообщает Marca, форвард "блауграны" выбыл из строя на три-четыре недели.

Таким образом, 32-летний Суарес не поможет "Барсе" как минимум в двух матчах - против "Бетиса" и "Осасуны".

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