Стало известно, на какой срок выбыл Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Стало известно, на какой срок выбыл французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Как сообщает RMC Sport, француз травмировал четырехглавую мышцу бедра на тренировке сборной Франции и покинул расположение национальной команды.

По информации источника, Погба вернется в расположение "Манчестер Юнайтед", где пройдет более углубленное медицинское обследование.

По предварительным данным, полузащитник пропустит от 8 до 10 недель.

В нынешнем сезоне Погба сыграл в девяти матчах, в которых сумел отдать 7 голевых передач.

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