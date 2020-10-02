Стало известно, на какой срок выбыл защитник "Реала" Карвахаль из-за травмы

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Стало известно, на какой срок выбыл защитник "Реала" Карвахаль из-за травмы

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль может пропустить около двух месяцев из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, футболист травмировал боковую связку колена. На восстановление может потребоваться два месяца. Вероятно, Карвахаль пропустить матч с "Барселоной", который состоится в октябре.

В текущем сезоне Ла Лиги футболист провел 3 матча.

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