Стало известно, на какую сумму "Барселона" сократила зарплатный фонд в последние месяцы

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Стало известно, на какую сумму "Барселона" сократила зарплатный фонд в последние месяцы

Фото: скриншот из трансляции на сайте "Барселоны"

Вице-президент "Барселоны" по финансовым вопросам Эдуард Ромеу рассказал о том, насколько удалось сократить зарплатный фонд клуба в последние месяцы.

"Отложенная зарплата игроков составляет 389 миллионов евро. Наши средства составляют минус 450 миллионов евро.

Фонд заработной платы является основополагающим. Мы были на 40% выше наших конкурентов, и это была совершенно неустойчивая ситуация. Благодаря нашей работе мы сократили фонд заработных плат на 159 миллионов евро", - сказал Ромеу.

Отметим, что сегодня состоялась открытая пресс-конференция руководства "Барселоны" по итогам расследования правления Жозепа Бартомеу

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