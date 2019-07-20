Стало известно, на скольких матчах РПЛ будет использоваться система VAR
Руководитель системы видеоповторов (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, как в ближайшее время будет использоваться система.
"Пока нет возможности использовать VAR во всех играх РПЛ. До 19-го тура видеоповторы будут задействованы на одном-трех матчах в туре", - заявил Калошин.
Напомним, что VAR должен дебютировать в РПЛ на игре 2-го тура между "Динамо" и "Рубином". Матч запланирован на 21 июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал Тула
|2
|4
|2
|Крылья Советов
|2
|3
|3
|Ахмат
|1
|3
|4
|Урал
|1
|3
|5
|Ростов
|1
|3
|6
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|7
|Спартак Москва
|1
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|ЦСКА Москва
|2
|3
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|1
|12
|Динамо Москва
|1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|16
|Оренбург
|2
|0