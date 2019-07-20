Стало известно, на скольких матчах РПЛ будет использоваться система VAR

Руководитель системы видеоповторов (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, как в ближайшее время будет использоваться система.

"Пока нет возможности использовать VAR во всех играх РПЛ. До 19-го тура видеоповторы будут задействованы на одном-трех матчах в туре", - заявил Калошин.

Напомним, что VAR должен дебютировать в РПЛ на игре 2-го тура между "Динамо" и "Рубином". Матч запланирован на 21 июля.

Читайте также: СМИ узнали стоимость внедрения системы VAR в чемпионате России. | http://soccernews.ru