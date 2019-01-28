Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкийшахтер донецктрансферы

Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий завтра должен подписать соглашение с "Зенитом".

Сообщается, что контракт украинца с питерским клубом будет действовать до 2022 года. Зарабатывать игрок будет 2,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за трансфер 12 миллионов евро включая бонусы.

В нынешнем сезоне на счету Ракицкого один гол и один ассист в 16 матчах.

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