Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий завтра должен подписать соглашение с "Зенитом".

Сообщается, что контракт украинца с питерским клубом будет действовать до 2022 года. Зарабатывать игрок будет 2,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за трансфер 12 миллионов евро включая бонусы.

В нынешнем сезоне на счету Ракицкого один гол и один ассист в 16 матчах.

Читайте также: СМИ узнали, какие условия решил пересмотреть ПСЖ в трансфере Паредеса. | http://soccernews.ru