Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best

Теги роберт левандовскилионель мессимохамед салахкарим бенземан'голо кантежоржиньокриштиану роналдукилиан мбаппекевин де брюйненеймарэрлинг холанд

Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best

Фото твиттер "Баварии"

ФИФА обнародовала результаты голосования, в ходе которого был определён лучший игрок мира в 2021 году.

Занявший второе место Лионель Месси отстал от победившего Роберта Левандовски всего на 4 очка.

В то же время аргентинец оказался впереди Мохамеда Салаха только на 5 баллов.

Далее в списке номинантов расположились Карим Бензема, Нголо Канте, Жоржиньо, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Кевин де Брюйне, Неймар и Эрлинг Холанд.

Не пропустите: Роналду получил специальную награду от ФИФА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов