Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best

Фото твиттер "Баварии"

ФИФА обнародовала результаты голосования, в ходе которого был определён лучший игрок мира в 2021 году.

Занявший второе место Лионель Месси отстал от победившего Роберта Левандовски всего на 4 очка.

В то же время аргентинец оказался впереди Мохамеда Салаха только на 5 баллов.

Далее в списке номинантов расположились Карим Бензема, Нголо Канте, Жоржиньо, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Кевин де Брюйне, Неймар и Эрлинг Холанд.

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