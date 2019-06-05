Стало известно, на какую сумму оштрафуют модель Волански, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ
Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0), будет оштрафована.
Как сообщает Marca, за свой поступок американка заплатит 15 тысяч евро - 5 тысяч за несанкционированное проникновение на газон и 10 тысяч за рекламу страницы, содержащей контент для взрослых.
Однако вряд ли её это сильно расстроит. Дело в том, что экономический эффект от её рекламной акции оценивается в 3,55 миллиона евро. К такому выводу пришли специалисты по анализу из группы Apex Marketing Group.
Напомним, что Волански прорекламировала канал своего бойфренда Виталия Здоровецкого VitalyzdTv.
Не пропустите: Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, поделилась смешным видео о новом забеге на поле. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бердыев отказался комментировать увольнение из "Рубина"
-
УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Россия - Сан-Марино
-
СМИ: "Реал" в ближайшие часы объявит о трансфере Азара
-
1
Аргентинский волонтёр подал в суд на Месси
-
"Манчестер Сити" решил побить свой трансферный рекорд
-
Стало известно, на какую сумму оштрафуют модель Волански, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ
-
Дело Роналду об изнасиловании не закрыто
-
Нобоа: "Семак - русский Зидан"
-
"Интер" может купить Бэйла
-
Алекс Тейшейра будет выступать за сборную Китая
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Айнтрахта"
-
Власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева
-
2
Дело имени Вирджила Ван Дейка: что ждет Золотой мяч в будущем?
-
1
Доктор Лю объяснил, почему не стоит критиковать Глушакова
-
Кто заменит Сарри? В шорт-листе "Челси" шесть тренеров
-
Хамес прокомментировал уход из "Баварии"
-
1
РПЛ признала медицинскую службу "Спартака" лучшей в лиге
-
Доктор Лю: "Игроки "Спартака" ходят ко мне без разрешения главного врача"
-
"Ювентус" договорился о продлении контракта с основным хавбеком
-
Три клуба поспорят за сына Тюрама
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4