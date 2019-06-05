Стало известно, на какую сумму оштрафуют модель Волански, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ

Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0), будет оштрафована.

Как сообщает Marca, за свой поступок американка заплатит 15 тысяч евро - 5 тысяч за несанкционированное проникновение на газон и 10 тысяч за рекламу страницы, содержащей контент для взрослых.

Однако вряд ли её это сильно расстроит. Дело в том, что экономический эффект от её рекламной акции оценивается в 3,55 миллиона евро. К такому выводу пришли специалисты по анализу из группы Apex Marketing Group.

Напомним, что Волански прорекламировала канал своего бойфренда Виталия Здоровецкого VitalyzdTv.

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