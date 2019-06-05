Стало известно, на какую сумму оштрафуют модель Волански, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ

Теги ливерпультоттенхэм

Стало известно, на какую сумму оштрафуют модель Волански, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ

Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0), будет оштрафована.

Как сообщает Marca, за свой поступок американка заплатит 15 тысяч евро - 5 тысяч за несанкционированное проникновение на газон и 10 тысяч за рекламу страницы, содержащей контент для взрослых.

Однако вряд ли её это сильно расстроит. Дело в том, что экономический эффект от её рекламной акции оценивается в 3,55 миллиона евро. К такому выводу пришли специалисты по анализу из группы Apex Marketing Group.

Напомним, что Волански прорекламировала канал своего бойфренда Виталия Здоровецкого VitalyzdTv.

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