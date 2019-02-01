Стало известно, на сколько следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева

Ранее сообщалось, что следствие просит продлить арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Сообщается, что срок пребывания футболистов в СИЗО может быть продлен до 8 апреля. Ходатайство следствия будет рассмотрено 6 февраля.

Напомним, что Кокорина и Мамаева обвиняют по статьям "хулиганство" и "нанесение побоев".

Читайте также: Многие футболисты поддержали Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru