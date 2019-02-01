Стало известно, на сколько следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева
Ранее сообщалось, что следствие просит продлить арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Сообщается, что срок пребывания футболистов в СИЗО может быть продлен до 8 апреля. Ходатайство следствия будет рассмотрено 6 февраля.
Напомним, что Кокорина и Мамаева обвиняют по статьям "хулиганство" и "нанесение побоев".
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|Команда
|М
|О
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|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10