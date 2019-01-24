Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Теги ювентусинтер миланмиланрома

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Сайт Calcio e Finanza опубликовал отчет о заработке клубов Серии А за последние десять лет. 

Доходы "Милана" с 2008 по 2018 год выросли лишь на  2% - с 209.5 миллионов евро до 213.7 млн при ежегодном росте на 0,18%.

У "Интер" доход увеличился на 66,7% за тот же период (с 172,9 млн евро до 288,2 млн евро).

Доходы "Ромы" выросли где-то на 80 миллионов (+ 43%), с 175,4 до 250,8 миллионов евро.

У "Ювентуса"  - 140%  (с 167,5 млн евро в 2008-м до 402,3 млн евро в 2018 году)

Не пропустите: Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"

Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов