Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Сайт Calcio e Finanza опубликовал отчет о заработке клубов Серии А за последние десять лет.

Доходы "Милана" с 2008 по 2018 год выросли лишь на 2% - с 209.5 миллионов евро до 213.7 млн при ежегодном росте на 0,18%.

У "Интер" доход увеличился на 66,7% за тот же период (с 172,9 млн евро до 288,2 млн евро).

Доходы "Ромы" выросли где-то на 80 миллионов (+ 43%), с 175,4 до 250,8 миллионов евро.

У "Ювентуса" - 140% (с 167,5 млн евро в 2008-м до 402,3 млн евро в 2018 году)

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