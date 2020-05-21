Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"

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Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, что долги "Манчестер Юнайтед" за первые три месяца 2020 года выросли на 42%. Задолженность клуба составляет 429 миллионов фунтов. Об этом сообщается в финансовых отчетах команды.

Данная ситуация сложилась из-за пандемии коронавиурса. За январь, февраль и март долги клуба увеличились на 127,4 млн фунтов. Выручка снизилась до 123,7 млн из-за того, что клуб не участвовал в Лиги Чемпионов. В нынешнем сезоне команда выступает в Лиге Европы.

Отметим, что до сих пор неизвестно, когда именно возобновится сезона АПЛ.

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