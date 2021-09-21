Стало известно, насколько дисквалифицирован Жоау Феликс

Фото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен

Дисциплинарный комитет Ла Лиги вынес свое решение по поводу дисквалификации нападающего "Атлетико" Жоау Феликса за удаление в матче с "Атлетиком" (0:0).

Португальца отстранили на два матча. Таким образом, он не сыграет против "Хетафе" и "Алавеса" в 6-м и 7-м туре Примеры соответственно.

Феликс сможет сыграть против "Барселоны" 2 октября.

Также не пропустите: Три игрока покинут "Реал" в 2022 году. | http://soccernews.ru