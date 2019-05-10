Стало известно, о чем говорил Месси с фанатами в аэропорту Ливерпуля
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пообщался с болельщиками команды в аэропорту Ливерпуля, после поражения команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов от английского клуб (0:4), сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, некоторые из фанатов упрекнули форварда в поражении. На что Месси ответил им: "В чем проблема? Что я сделал не так?" После этого охранник увел аргентинца от болельщиков.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Эспаньол
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