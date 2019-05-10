Стало известно, о чем говорил Месси с фанатами в аэропорту Ливерпуля

Теги барселоналионель месси

Стало известно, о чем говорил Месси с фанатами в аэропорту Ливерпуля

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пообщался с болельщиками команды в аэропорту Ливерпуля, после поражения команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов от английского клуб (0:4), сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, некоторые из фанатов упрекнули форварда в поражении. На что Месси ответил им: "В чем проблема? Что я сделал не так?" После этого охранник увел аргентинца от болельщиков.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Роналдо: "Слова о том, что "Барселона" побеждает благодаря Месси - это неуважение к команде". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля

Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов