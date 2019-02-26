Стало известно о состоянии Умтити в преддверии Класико

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити готов сыграть против "Реала" в ответном полуфинальном матче Кубка Короля.

Как сообщает AS, француз не испытывает никакого дискомфорта в колене. Напомним, что на выходных Умтити провел полную игру с "Севильей" (4:2).

Кроме того, к Класико должны вернуться в строй голкипер Яспер Силессен и хавбек Артур.

В текущем сезоне Умтити провел всего 9 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится 27 февраля в 23:00 (мск). Первая игра на "Камп Ноу" завершилась со счетом 1:1.

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