Стало известно о закрытии программы "Свисток"

Теги матч тв

Стало известно о закрытии программы "Свисток"
Комментатор Владислав Батурин сообщил о закрытии программы "Свисток".

"Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу "Свисток". Официально заявляю, что она закрыта новым руководством "Матч Премьер".

Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!" – написал Батурин в своем твиттере.

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