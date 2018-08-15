Стало известно о закрытии программы "Свисток"



Комментатор Владислав Батурин сообщил о закрытии программы "Свисток".

"Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу "Свисток". Официально заявляю, что она закрыта новым руководством "Матч Премьер".

Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!" – написал Батурин в своем твиттере.

Не пропустите: В Госдуме России призвали наказать ПАОК и Хачериди за демонстрацию украинского флага. | http://soccernews.ru