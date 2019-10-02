Стало известно, отправится ли в сборную России травмированный Смолов

Директор по связям с общественностью московского "Локомотива" Кирилл Брейдо рассказал, поедет ли в расположение сборной России нападающий Фёдор Смолов, который накануне получил травму.

"У Смолова небольшое растяжение. По матчу с "Арсеналом" нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней. В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или ещё чего-то несерьёзного всё равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать. Вполне возможно, это коснётся матча с "Арсеналом", это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой. На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать", - сказал Брейдо.

Напомним, что у Смолова диагностировано повреждение голеностопного сустава.

Сборная России на следующей неделе начнёт подготовку к матчам квалификации Евро-2020 против Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).

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