Стало известно, по какому матчу проверяют арбитра Еськова

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Стало известно, по какому матчу проверяют арбитра Еськова

Расследование в отношении российского футбольного судьи Алексея Еськова связано с матчем прошлого сезона, утверждает "СЭ".

По информации источника, под подозрение попала игра 27-го тура РПЛ 2019/20 между "Ростовом" и "Уфой".

В том поединке, состоявшемся 8 июля, башкирская команда в гостях обыграла фаворита встречи со счётом 2:1. 

Напомним, что ранее выяснялось, намеренно ли Еськов допустил ошибку в матче 1-го тура текущего чемпионата между "Спартаком" и "Сочи" (2:2).

Не пропустите: Арбитр Еськов ничего не знает о проваленной проверке на полиграфе. | http://soccernews.ru
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